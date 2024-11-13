Корнеев оценил трансферную стоимость Пиняева

Российский тренер Игорь Корнеев поделился комментарием о трансферной стоимости вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

Напомним, ранее CIES оценил 20-летнего футболиста в 22,3 млн евро.

— Цена в 22,3 млн евро за Пиняева не соответствует действительности. Думаю, что если кто-то и сделает предложение «Локомотиву», то это будет не более 10 млн евро, — цитирует Корнеева Metaratings.

В рамках текущего сезона чемпионата России Пиняев появился на поле в 14 встречах и смог отличиться только один раз, сделав при этом четыре голевых паса.

Контракт Пиняева с «Локомотивом» будет действовать до середины 2028 года, а стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет восемь миллионов евро.