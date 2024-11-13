В «Пари НН» высказались о работе Романцева

Давид Мелик-Гусейнов, который работает на посту генерального директора «Пари НН», высказался о работе с Олегом Романцевым. Экс-тренер «Спартака», как известно, является советником нижегородского клуба.

«Олег Иванович работает с болельщиками, встречается с руководством, даёт свои комментарии, консультирует... Это не номинальность в том смысле, в котором это было обозначено. Олег Иванович активен, небезучастен и полезен нам на сегодняшний день», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

В пятнадцати прошедших турах Премьер-лиги «Пари НН» набрал пятнадцать очков. После первого круга нижегородцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице. Стоит отметить, что недавно главным тренером «Пари НН» стал Виктор Ганчаренко.

Следующий матч чемпионата «Пари НН» проведёт в воскресенье, 24 ноября, - против махачкалинского «Динамо» на своём поле.