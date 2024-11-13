Нагучев сравнил Дзюбу с семилетним ребёнком с синдромом Туретта

Известный комментатор Роман Нагучев высказался о недавнем интервью Артём Дзюбы для спортивного телеканала.

«Пока не трогал знаменитое на весь день интервью, но и не глядя уверен, там семлетний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. В любом случае ужасно интересно», - делится Нагучев в своём телеграм-канале.

Напомним, что в интервью Дзюба высказался о московском «Локомотиве». В частности, раскритиковал гендиректора клуба Владимира Леонченко и назвал слабым главного тренера Михаила Галактионова. Досталось и его бывшему тренеру в «Зените» Сергею Семаку.