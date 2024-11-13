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Игрок «Акрона» Чибота: «Я боюсь водки!»

13 Ноября 2024 • 17:23 Комментировать
Рубин
...
Акрон
22.11 19:00

Вингер тольяттинского «Акрона» Мавис Чибота высказался о российской еде.

«Уже несколько блюд успел попробовать. Знаешь, мне дали тут что-то такое сладкое, не знаю, как оно называется... Пирожки? Скорее всего. А водку пробовал? Я боюсь водки!» — приводит слова Чиботы «ВсеПроСпорт».

Футболист признался, что очень быстро становится пьяным, именно поэтому боится употреблять водку. 

28-летний Чибота выступает за «Акрон» с сентября текущего года. За это время он принял участие в четырех встречах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Трудовой договор игрока с «Акроном» рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Акрон Мавис Чибота

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