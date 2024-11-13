Широков ответил, может ли «Спартак» стать чемпионом России

Известный в прошлом футболист Роман Широков оценил перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне. По мнению Широкова, команда Деяна Станковича не имеет шансов на завоевание чемпионского титула.

«У «Спартака» никаких шансов на чемпионство. Какие шансы? На сколько очков они отстают? Им бы за тройку зацепиться, уже хорошо будет», - цитирует Широкова «Чемпионат».

«Спартак» завершил первый круг Российской премьер-лиги на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Станковича отстаёт на девять зачётных баллов (28 против 37).

В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году, когда с командой работал Массимо Каррера.