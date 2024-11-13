«Я-то думал, что это я «клоун»: игрок «Акрона» Чибота высказался о Дзюбе

Вингер «Акрона» Мавис Чибота поделился комментарием о своём одноклубнике Артёме Дзюбе.

— Я-то думал, что это я «клоун», как говорят в Израиле. Просто невероятно видеть такого человека, который столько всего прошел в футболе, но остается собой, — цитирует Чиботу «ВсеПроСпорт».

Напомним, 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» в сентябре. В составе тольяттинского коллектива он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и стал автором трех результативных передач.

После 15 туров «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.