Легионер «Акрона» рассказал, что Тольятти – удобный город

Игрок атаки «Акрона» Мавис Чибота рассказал о том, как ему живётся в Тольятти. «Акрон» базируется в этом городе Самарской области.

«Решили с женой, что детям лучше ходить в свою школу там. В Болгарии для нас это было проблемой, и решили их в лишний раз не перевозить. Они будут приезжать, моя жена уже приезжала сюда на полторы недели. Не самый крутой город, но удобный», - делится Чибота для «ВсеПроСпорт».

Напомним, что «Акрон» в своём первом в истории сезоне в Российской премьер-лиги завершил первый круг в середине турнирной таблицы. У коллектива набрано 16 очков, в таблице команда разместилась на девятом месте.