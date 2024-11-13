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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков озвучил задачу «Зенита» в год столетия клуба

13 Ноября 2024 • 16:56 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
23.11 12:00

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта, «Краснодар» и «Локомотив» до конца будут пытаться навязать борьбу «Зениту».

— Какая разница, как играет «Зенит», победа от этого другой не становится. Самое главное — победить. У них задача в столетие клуба взять седьмое чемпионство. Они к этому и идут, — цитирует Широкова «Чемпионат».

После 15 туров лидером в турнирной таблице чемпионата России является «Краснодар», набравший 37 очков. «Зенит» идет вторым, отставая от лидера всего на один зачетный балл.

В следующем туре РПЛ «быки» встретятся на выезде с «Химками», а команда Сергея Семака сыграет в гостях с «Оренбургом».

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