Широков озвучил задачу «Зенита» в год столетия клуба

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта, «Краснодар» и «Локомотив» до конца будут пытаться навязать борьбу «Зениту».

— Какая разница, как играет «Зенит», победа от этого другой не становится. Самое главное — победить. У них задача в столетие клуба взять седьмое чемпионство. Они к этому и идут, — цитирует Широкова «Чемпионат».

После 15 туров лидером в турнирной таблице чемпионата России является «Краснодар», набравший 37 очков. «Зенит» идет вторым, отставая от лидера всего на один зачетный балл.

В следующем туре РПЛ «быки» встретятся на выезде с «Химками», а команда Сергея Семака сыграет в гостях с «Оренбургом».