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«Пари НН» проведёт переговоры с Романцевым

13 Ноября 2024 • 16:52 Комментировать

Давид Мелик-Гусейнов, который в «Пари НН» занимает пост генерального директора, высказался о сотрудничестве с Олегом Романцевым. Как известно, Романцев является советником нижегородского клуба.

По словам Мелика-Гусейнова, клуб планирует провести переговоры с Романцевым и обсудить продолжение совместной работы.

«Вероятно, мы в декабре встретимся, сконтактируем и поймём фронт работы на следующий год, определимся по возможностям Олега Ивановича. И дальше уже примем совместное решение», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Первый круг Российской премьер-лиги «Пари НН» завершил на десятой позиции в турнирной таблице. В пятнадцати прошедших турах нижегородская команда смогла набрать пятнадцать очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Романцев Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги
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