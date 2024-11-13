«Пари НН» проведёт переговоры с Романцевым

Давид Мелик-Гусейнов, который в «Пари НН» занимает пост генерального директора, высказался о сотрудничестве с Олегом Романцевым. Как известно, Романцев является советником нижегородского клуба.

По словам Мелика-Гусейнова, клуб планирует провести переговоры с Романцевым и обсудить продолжение совместной работы.

«Вероятно, мы в декабре встретимся, сконтактируем и поймём фронт работы на следующий год, определимся по возможностям Олега Ивановича. И дальше уже примем совместное решение», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Первый круг Российской премьер-лиги «Пари НН» завершил на десятой позиции в турнирной таблице. В пятнадцати прошедших турах нижегородская команда смогла набрать пятнадцать очков.