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Солтмурад Бакаев рассказал, готов ли помочь Дзюбе побить рекорд Кержакова

13 Ноября 2024 • 16:44 Комментировать
Рубин
...
Акрон
22.11 19:00

Вингер тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев ответил на вопрос, играют ли футболисты на Артёма Дзюбы, чтобы тот установил новый рекорд по голам в России.

— За всех говорить не буду, но если у меня будет момент, где я могу ему покатить, то я это сделаю, — приводит слова Бакаева Legalbet.

По мнению Бакаева, Дзюба сможет побить рекорд Александра Кержакова по голам.

Стоит сказать, что до повторения рекорда 36-летнему нападающему осталось забить три гола. В настоящий момент на счету Дзюбы 230 мячей.

22 ноября «Акрон» встретится на выезде с «Рубином». Игра 16-го тура РПЛ должна будет стартовать в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Солтмурад Бакаев Акрон ещё теги

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