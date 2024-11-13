Солтмурад Бакаев рассказал, готов ли помочь Дзюбе побить рекорд Кержакова

Вингер тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев ответил на вопрос, играют ли футболисты на Артёма Дзюбы, чтобы тот установил новый рекорд по голам в России.

— За всех говорить не буду, но если у меня будет момент, где я могу ему покатить, то я это сделаю, — приводит слова Бакаева Legalbet.

По мнению Бакаева, Дзюба сможет побить рекорд Александра Кержакова по голам.

Стоит сказать, что до повторения рекорда 36-летнему нападающему осталось забить три гола. В настоящий момент на счету Дзюбы 230 мячей.

22 ноября «Акрон» встретится на выезде с «Рубином». Игра 16-го тура РПЛ должна будет стартовать в 19:00 по мск.