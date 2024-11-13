Романцев рассказал, чем его тревожит РПЛ

Известный футбольный тренер Олег Романцев поделился своими мыслями о нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. По словам Романцева, его тревожит отрыв первых шести команд от остальных.

«Немножко тревожно, что такая разница между командами из первой шестёрки и остальными. Как болельщику мне это не нравится. Нравится, когда каждая игра непредсказуемая. Когда любая команда может выиграть или отнять очки у лидера. Отрыв в чемпионате – не очень хорошо», - цитирует Романцева «Чемпионат».

Отметим, что шестой ЦСКА после пятнадцати сыгранных туров опережает седьмой «Рубин» на восемь очков. Московская команда в первом круге смогла раздобыть 27 очков, а казанская – 19.

Чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов становился «Зенит». Сейчас питерцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на один зачётный балл.