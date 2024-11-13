Дзюба: «Мне хватило Турции, честно»

Форвард Артём Дзюба провёл небольшой отрезок своей карьеры в Турции. Он несколько месяцев выступал за «Адана Демирспор».

Артём рассказал, что оказался крайне разочарован поездкой в эту страну.

«Был ли готов рассматривать иностранные варианты летом? Не был готов. Мне хватило Турции, честно. Я не видел в жизни более обманчивой нации», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

«Адана Демирспор» оказался единственным зарубежным клубом Дзюбы. На данный момент 36-летний нападающий играет в России за тольяттинский «Акрон». После ухода из «Адана Демирспор» россиянин стал игроком столичного «Локомотива».