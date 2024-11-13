«Спартак» стал средней командой» — Орещук

Известный агент Роман Орещук поделился комментарием о текущем уровне московского «Спартака».

Специалист заявил, что не может согласиться со словами Артёма Дзюбы, который сказал о потере спартаковского духа.

— Но то, что «Спартак» стал средней командой, — это факт, результаты говорят сами за себя, — цитирует Орещука «Матч ТВ».

Агент отметил, что деньги в «Спартаке» не убавились, но почему-то пропали качественные футболисты.

В первом круге чемпионата России «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, сумев набрать 28 баллов в 15 встречах.

Следующим соперником «Спартака» станет «Локомотив». Дерби пройдет 23 ноября.