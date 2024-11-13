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Агент ответил, когда Мухин вернётся на поле

13 Ноября 2024 • 16:12 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
23.11 14:15

Владимир Кузьмичёв, агент хавбека ЦСКА Максима Мухина, высказался о состоянии своего подопечного.

По словам агента, Мухин практически полностью готов вернуться на поле, у него уже нет хирургических проблем, но остались болевые ощущения.

— Думаю, что в ближайшее время увидим Мухина на поле. Только нужно будет понять, в каких кондициях он находится, — цитирует Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, 23-летний Мухин не выходил на поле с октября 2023 года.

После 15 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 27 очков. Отставание «армейцев» от лидирующей тройки составляет семь баллов.

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