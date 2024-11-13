Агент ответил, когда Мухин вернётся на поле

Владимир Кузьмичёв, агент хавбека ЦСКА Максима Мухина, высказался о состоянии своего подопечного.

По словам агента, Мухин практически полностью готов вернуться на поле, у него уже нет хирургических проблем, но остались болевые ощущения.

— Думаю, что в ближайшее время увидим Мухина на поле. Только нужно будет понять, в каких кондициях он находится, — цитирует Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, 23-летний Мухин не выходил на поле с октября 2023 года.

После 15 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 27 очков. Отставание «армейцев» от лидирующей тройки составляет семь баллов.