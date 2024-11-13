«Раз в году и веник стреляет»: Канчельскис оценил шансы «Краснодара» выиграть РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о шансах «Краснодара» стать чемпионом России. После первого круга «быки» лидируют в Премьер-лиге с 37 зачётными баллами.

«Раз в году и веник стреляет. Когда я играл в Англии, у нас становились чемпионами «Лидс» и «Блэкберн». Они ещё в ближайшие пятьдесят лет не будут чемпионами. «Краснодар» может стать одной из таких команд», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Канчельскис похвалил «Краснодар», но в то же время отметил, что команде Мурада Мусаева сложно конкурировать с грандами РПЛ.

Отметим, что «Зенит», который становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов, сейчас занимает в турнирной таблице второе место. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на один зачётный балл.