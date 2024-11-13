Кафанов оценил перспективы Агкацева

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о том, может ли в будущем голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев перейти в европейский топ-клуб.

«Безусловно. И я думаю, что первый круг это показал. «Краснодар» именно во многом благодаря Агкацеву идет на первом месте», — заявил Кафанов Metaratings.

В текущем сезоне 22-летний Агкацев провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и 11 раз смог сохранить свои ворота на замке.

Действующий трудовой договор Агкацева с «Краснодаром» рассчитан до середины 2029 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.