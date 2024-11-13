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Названы два трансфера «Спартака», которыми гордится Амарал

13 Ноября 2024 • 15:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Стало известно, какими покупками «Спартака» гордится бывший спортивный директор клуба Томаш Амарал.

Как сообщает Sports.ru, португальский специалист испытывает гордость за покупку аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко и костариканского форварда Манфреда Угальде.

По данным источника, Амарал очень переживал за игру Угальде, который долгое время не мог раскрыть себя в «Спартаке».

Стоит сказать, что на трансферы Барко и Угальде «красно-белые» потратили 27 миллионов евро.

Напомним, 10 ноября «Спартак» объявил о расставании с Амаралом, который занимал должность спортивного директора клуба с конца 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эсекьель Барко Манфред Угальде Томаш Амарал ещё теги

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