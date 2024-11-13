Названы два трансфера «Спартака», которыми гордится Амарал

Стало известно, какими покупками «Спартака» гордится бывший спортивный директор клуба Томаш Амарал.

Как сообщает Sports.ru, португальский специалист испытывает гордость за покупку аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко и костариканского форварда Манфреда Угальде.

По данным источника, Амарал очень переживал за игру Угальде, который долгое время не мог раскрыть себя в «Спартаке».

Стоит сказать, что на трансферы Барко и Угальде «красно-белые» потратили 27 миллионов евро.

Напомним, 10 ноября «Спартак» объявил о расставании с Амаралом, который занимал должность спортивного директора клуба с конца 2023 года.