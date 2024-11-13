Пономарёв — о Дзюбе: «Если в этом возрасте ума нет, то и не будет»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об интервью бывшего форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы о наставнике команды Михаиле Галактионове.

Ранее 36-летний футболист заявил, что считает Галактионова трусливым и нерешительным.

Пономарёв считает, что нельзя оскорблять своих бывших товарищей, особенно тренера.

— Он глупый человек, ребенок, потому что только дети себя так могут вести. Если в этом возрасте ума нет, то и не будет, — цитирует Пономарёва Legalbet.

На данный момент Дзюба выступает за «Акрон». В составе команды он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, отметился двумя голами и оформил три ассиста.