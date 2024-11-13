Романцев объяснил, почему не воспринимает Барко

Легенда «Спартака» Олег Романцев рассказал, как его возмутило поведение полузащитника «красно-белых» Эсекьеля Барко.

— Очень безобразное поведение Барко, когда он пнул бутылки. Вот от этого вообще у меня остался осадок. Это же безобразие. Пока я Барко не воспринимаю, — цитирует Романцева «Чемпионат».

По мнению специалиста, Барко неуважительно отнесся к персоналу.

В составе «Спартака» 25-летний аргентинец принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и стал автором шести результативных передач.

Ближайший матч «Спартак» проведет 23 ноября против «Локомотива». Игра 16-го тура РПЛ должна будет стартовать в 18:00 по мск.