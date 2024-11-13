Овчинников: «Пари НН» заиграл лучше при Ганчаренко»

Футбольный специалист Валерий Овчинников поделился мнением о выступлении «Пари НН» под руководством белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.
«При Ганчаренко команда заиграла лучше. Но заиграет ли «Пари НН» после зимней паузы ещё лучше? Интересно, как будет выглядеть команда уже в весенней части чемпионата», - передает слова эксперта «Чемпионат».
После первого круга чемпионата России нижегородская команда набрала 15 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем туре Премьер-лиги подопечные Ганчаренко на своем поле встретятся с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет в воскресенье, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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