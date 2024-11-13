Медведев хочет вернуться в «Ростов»

Голкипер Никита Медведев, ныне выступающий за «Пари НН», заявил о намерении вернуться в «Ростов».

«Я оставляю возможность вернуться в «Ростов». Сто раз говорил: «Ростов» - мой дом. Безумно люблю этот город, клуб и болельщиков. Желаю им всяческих удач», - передает слова Медведева «Чемпионат».

После 15 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 17 очков. Подопечные Валерия Карпина занимают восьмое место в турнирной таблице.

Медведев в текущем розыгрыше чемпионата страны провел 15 поединков за «Пари НН». 29-летний вратарь пропустил 27 мячей, а в пяти играх сохранил ворота в неприкосновенности.