Ловчев: «80% нападающих в подмётки не годятся Дзюбе»

Ветеран московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал мнение о центрфорварде тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.

«80 процентов нападающих в подметки не годятся Дзюбе, откровенно говоря. У меня нет сомнений, что он побьет рекорд по голам за сборную», - передает слова Ловчева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по голам за сборную России. На счету обоих по 30 голов.

В текущем сезоне Артём выступает за «Акрон». 36-летний форвард поучаствовал в семи поединках Премьер-лиги, забил два гола и отдал три результативные передачи.