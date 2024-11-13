Губерниев - о Дзюбе: «В нём говорит зависть, он играет в команде, которая звёзд с неба не хватает»

«Обратите внимание, как без Дзюбы расцвел «Локомотив». В нем говорит зависть, он играет в команде, которая звезд с неба не хватает, а «Локо» борется за золото. Артём, поспокойнее», - приводит слова комментатора телеканал «Матч ТВ».