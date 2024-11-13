Губерниев - о Дзюбе: «В нём говорит зависть, он играет в команде, которая звёзд с неба не хватает»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы о московском «Локомотиве», за который выступал в прошлом сезоне.
«Обратите внимание, как без Дзюбы расцвел «Локомотив». В нем говорит зависть, он играет в команде, которая звезд с неба не хватает, а «Локо» борется за золото. Артём, поспокойнее», - приводит слова комментатора телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что по завершении сезона-2023/2024 Дзюба покинул «железнодорожников» на правах свободного агента. В текущем сезоне московский клуб занимает третье место в турнирной таблице по итогам первого круга Премьер-лиги.
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