Три легионера «Зенита» не сыграют с «Фенербахче» Моуринью

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал имена легионеров, которые не примут участия в товарищеском поединке против стамбульского «Фенербахче».

«Летим без группы травмированных, в которую входят Вендел, Мантуан, Кассьерра – у некоторых из них микротравмы. Всего с учетом сборников порядка 12 человек останется дома», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Товарищеский матч между «Фенербахче» и «Зенитом» состоится на стадионе в Стамбуле 15 ноября. Спарринг начнется в 20:00 по московскому времени.

По итогам первого круга чемпионата России петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице.