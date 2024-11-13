Таранов оценил выступление ЦСКА в первом круге РПЛ

Экс-футболист Иван Таранов поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в первой части сезона Российской премьер-лиги.
«Есть причины, почему ЦСКА занимает шестое место, но всё равно есть положительный импульс, который виден. ЦСКА играет интереснее, чем в концовке прошлого сезона», - передает слова Таранова «Чемпионат».
«Армейский» клуб отстает от идущего пятым «Спартака» на одно очко. В следующем матче чемпионата России подопечные Марко Николича на домашнем поле сыграют с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 23 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена».
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