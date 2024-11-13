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Наумов: «Дзюба не пожмёт руку Семаку - а Семак пожмёт его шаловливую руку?» эксклюзив

13 Ноября 2024 • 13:32 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что московский клуб поступил правильно, не продлив контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.

- Артём Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что в прошлом сезоне главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов специально не выпускал его на поле, чтобы тот не набрал 10 баллов по системе «гол плюс пас» и не продлил контракт. Вы ему верите?

- Ну, мы же все видели матчи «Локо» прошлого сезона. С Дзюбой в составе команда Галактионова играла вдесятером! Артёму давали шансы в начале сезона, выпускали, но он ими не воспользовался. Дзюба абсолютно не подготовился к тому чемпионату, был тяжеловат. И обижаться может только на себя! Я понимаю клуб, который не продлил с ним контракт. А как по-другому, если игрок уже не играет? Вообще «Локо» совершил две хорошие вещи в отношении этого нападающего.

- Какие?

- Во-первых, взял Дзюбу. И Артём на первом этапе здорово помог команде. «Локо» остался в РПЛ. Дзюба внес значительный вклад в те результаты, спорить с этим бесполезно. Молодец. Но потом с ним расстались. Посадили на лавку, так как Дзюба просто не подготовился к новому чемпионату. Все же очевидно. Галактионов не враг себе. Если футболист в порядке, его не будут держать в запасе.

- При этом Дзюба называет Галактионова трусливеньким и слабым человеком.

- Не знаю… Неправильно говорить какие-то негативные вещи про тренера уже тогда, когда ты покинул команду. Это не делает чести Дзюбе. Да, он обижен. Но не нужно публично так говорить о Галактионове. Михал Михалыч вообще-то дает результат. Его уважают ребята, в команде хорошая атмосфера. Знаю об этом не понаслышке, общаюсь со спортивным директором Дмитрием Ульяновым. В команде все в порядке.

- Почему Дзюба такой злопамятный? Заявил, что он не пожмет руку не только Галактионову, но и Семаку…

- Понятно. А ему Семак и Галактионов пожмут руку? Он этим вопросом не задавался? Тем более его руки не совсем чистые, скажем так. Шаловливые (смеется). Зато Дзюба любит Слуцкого, о нем всегда хорошо говорит. Ну что поделать. Дзюба есть Дзюба, его уже не переделать. Он частенько веселит публику своими высказываниями.

Александр Сычёв

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Николай Наумов Артём Дзюба ещё теги
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