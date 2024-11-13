«Краснодар» распустит вторую команду

В «Краснодаре» приняли решение распустить вторую команду на неопределенный срок.

Как сообщается на страницах «Спорт-Экспресса», дублеры «быков» не смогли выполнить поставленную перед ними задачу. В связи с этим руководство решило приостановить проект.

«Краснодар-2» играет во Второй лиге дивизион «Серебро». В настоящий момент коллектив занимает предпоследнюю позицию, утратив шансы на попадание во второй этап для повышения в первый дивизион.

Первая команда «Краснодара» лидирует в таблице Премьер-лиги после первого круга. «Быки» опережают идущий вторым «Зенит» на одно очко.