Мостовой - о стажировке в «Динамо»: «В футболе давным-давно всё придумано»

Бывший футболист испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о своей стажировке в столичном «Динамо».

«В футболе давным-давно все придумано. Мяч круглый, ворота того же размера. Ничего не поменялось. Это откладывается в голове, копится, а потом применяется», - передает слова Александра Sport24.

Напомним, что изначально стажировка Мостового была запланирована в другом московском клубе – «Спартаке». Однако руководство «красно-белых» изменило планы.

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 30 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.