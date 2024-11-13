Точилин: «Динамо» остаётся одним из главных претендентов на призовые места»

Экс-игрок столичного «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о выступлении «бело-голубых» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Динамо» остается одним из главных претендентов в розыгрыше призовых мест. В какой-то момент выдадут серию из побед, а мы их включим в гонку. Такое уже было в том сезоне», - передает слова специалиста «Чемпионат».

После 15 туров Российской премьер-лиги «Динамо» с 30 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице. «Бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

В следующем туре чемпионата страны «Динамо» на выезде встретится с воронежским «Факелом».