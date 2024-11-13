Нигматуллин: «У Дзюбы половина России - враги»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на недавнее интервью 36-летнего форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. Нападающий обвинил тренеров Михаила Галактионова и Сергея Семака в неуважении.

«У Дзюбы половина футбольных людей и половина России - враги. Комментировать высказывания о Галактионове и Семаке не вижу смысла. Это не особо интересно», - передает «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

В текущем сезоне Дзюба поучаствовал в семи поединках Российской премьер-лиги. Нападающий отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. После первого круга чемпионата страны «Акрон» с 16 очками занимает десятое место в таблице.