Известный российский тренер Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о конкуренции с «Зенитом» и высказался о ближайших товарищеских матчах сборной России.

- Будет ли борьба за золото в этом сезоне, в год столетия «Зенита»?

- Я не считаю, что это правильный подход. На каких-то этапах всегда был гегемон: когда-то «Спартак», затем ЦСКА, сегодня эра «Зенита». Но есть другие клубы: «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив». Возможности у них имеются: игроки, трансферная политика. Они тоже должны составить конкуренцию питерцам. Тогда и чемпионат будет интересным. Просто клубам – претендентам надо выбрать правильный вектор развития команды. Я хочу привести в пример «Локомотив». Молодые футболисты, молодой тренер. Сейчас в сборную России из «Локомотива» вызывается восемь футболистов. Это большой плюс. И команда показывает результат. Если каждый из наших ведущих клубов будет идти таким вектором развития, то и у нас будут расти хорошие футболисты.

- Но пока золото приносит подход «Зенита», у которого ставка идет на покупку легионеров.

- Я не думаю, что у «Краснодара», «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и ЦСКА меньше финансовых возможностей. Они тоже могут вести правильную финансовую политику. Ну и нацеливать команду на результат тоже нужно. Например, тренер «Динамо» Личка говорит, что задача его команды быть в тройке. Он ни разу не сказал, что хочет стать чемпионом. И других тренеров это тоже касается. А перед такими клубами всегда надо ставить больше задачи. Когда задачи заниженные, команда так и играет.

- Так с Лички будет другой спрос, если он скажет, что задача – первое место, но не выполнит ее.

- Когда работали Романцев или я, у нас всегда стояла одна задача – выиграть золотые медали, Кубок России, Суперкубок. А как вы хотите? Просто побегать, попотеть, зайти в баньку и так далее. Это же не футбол. Поэтому, если у клубов есть серьезные притязания, они должны их озвучивать. А если тренер не говорит о таких целях, то его надо менять. Если задача не выполнена, то виноват наставник. Но он всегда должен нацеливать футболистов на достижение самого высокого результата. Для этого он должен выстроить тактику, доверять игрокам, наигрывать талантливую молодежь. Вот тогда и результаты будут.

- Вы считаете, что «Динамо» может выиграть золото, но просто не ставит такой задачи?

- Мы же с вами слышали заявление главного тренера. Быть в тройке. Это их мечта. Тогда у меня нет вопросов.

- Планируете ли вы смотреть матчи с Брунеем и Сирией?

- Если время будет, обязательно посмотрю. В любом случае сборная России должна существовать. Но, к сожалению, сегодня мы находимся в изоляции, и многие страны отказываются играть с нами. Понятно, что Бруней, Пакистан и все остальное – это не те сборные, которые нужны, но статус все-таки надо сохранять. Поэтому у главного тренера сейчас сложная ситуация. Нет таких конкурентов, которых можно сопоставить с нами. Но я считаю, что мы должны уже сегодня комплектовать нашу сборную с учетом перспективы. Кто знает, может быть, в 2026 году мы уже будем участвовать в отборочных матчах чемпионата мира. Я знаю, что недавно была серьезная встреча у Александра Дюкова, и он находится в постоянном контакте с УЕФА и ФИФА. Но тут все зависит от геополитической ситуации. Поэтому будем надеяться. Всегда легче опустить руки и ничего не делать. А двигаться вперед очень важно.

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- Не так давно посол Аргентины в России не исключил проведения летом товарищеского матча между нашими сборными. Что об этом думаете?

- Это посол. А что скажет их президент? Так что это сложно организовать. Конечно, это был бы фантастический матч. Уверен, что на такого соперника пришли бы полные трибуны болельщиков.

Елена Григорьевская