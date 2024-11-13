Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев высказался о борьбе за золото РПЛ эксклюзив

13 Ноября 2024 • 12:47 Комментировать

Известный российский тренер Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о конкуренции с «Зенитом» и высказался о ближайших товарищеских матчах сборной России.

- Будет ли борьба за золото в этом сезоне, в год столетия «Зенита»?

- Я не считаю, что это правильный подход. На каких-то этапах всегда был гегемон: когда-то «Спартак», затем ЦСКА, сегодня эра «Зенита». Но есть другие клубы: «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив». Возможности у них имеются: игроки, трансферная политика. Они тоже должны составить конкуренцию питерцам. Тогда и чемпионат будет интересным. Просто клубам – претендентам надо выбрать правильный вектор развития команды. Я хочу привести в пример «Локомотив». Молодые футболисты, молодой тренер. Сейчас в сборную России из «Локомотива» вызывается восемь футболистов. Это большой плюс. И команда показывает результат. Если каждый из наших ведущих клубов будет идти таким вектором развития, то и у нас будут расти хорошие футболисты.

- Но пока золото приносит подход «Зенита», у которого ставка идет на покупку легионеров.

- Я не думаю, что у «Краснодара», «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и ЦСКА меньше финансовых возможностей. Они тоже могут вести правильную финансовую политику. Ну и нацеливать команду на результат тоже нужно. Например, тренер «Динамо» Личка говорит, что задача его команды быть в тройке. Он ни разу не сказал, что хочет стать чемпионом. И других тренеров это тоже касается. А перед такими клубами всегда надо ставить больше задачи. Когда задачи заниженные, команда так и играет.

- Так с Лички будет другой спрос, если он скажет, что задача – первое место, но не выполнит ее.

- Когда работали Романцев или я, у нас всегда стояла одна задача – выиграть золотые медали, Кубок России, Суперкубок. А как вы хотите? Просто побегать, попотеть, зайти в баньку и так далее. Это же не футбол. Поэтому, если у клубов есть серьезные притязания, они должны их озвучивать. А если тренер не говорит о таких целях, то его надо менять. Если задача не выполнена, то виноват наставник. Но он всегда должен нацеливать футболистов на достижение самого высокого результата. Для этого он должен выстроить тактику, доверять игрокам, наигрывать талантливую молодежь. Вот тогда и результаты будут.

- Вы считаете, что «Динамо» может выиграть золото, но просто не ставит такой задачи?

- Мы же с вами слышали заявление главного тренера. Быть в тройке. Это их мечта. Тогда у меня нет вопросов.

- Планируете ли вы смотреть матчи с Брунеем и Сирией?

- Если время будет, обязательно посмотрю. В любом случае сборная России должна существовать. Но, к сожалению, сегодня мы находимся в изоляции, и многие страны отказываются играть с нами. Понятно, что Бруней, Пакистан и все остальное – это не те сборные, которые нужны, но статус все-таки надо сохранять. Поэтому у главного тренера сейчас сложная ситуация. Нет таких конкурентов, которых можно сопоставить с нами. Но я считаю, что мы должны уже сегодня комплектовать нашу сборную с учетом перспективы. Кто знает, может быть, в 2026 году мы уже будем участвовать в отборочных матчах чемпионата мира. Я знаю, что недавно была серьезная встреча у Александра Дюкова, и он находится в постоянном контакте с УЕФА и ФИФА. Но тут все зависит от геополитической ситуации. Поэтому будем надеяться. Всегда легче опустить руки и ничего не делать. А двигаться вперед очень важно. 

Реклама


- Не так давно посол Аргентины в России не исключил проведения летом товарищеского матча между нашими сборными. Что об этом думаете?

- Это посол. А что скажет их президент? Так что это сложно организовать. Конечно, это был бы фантастический матч. Уверен, что на такого соперника пришли бы полные трибуны болельщиков.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой В «Реале» приняли решение по трансферу Рамоса «Барселона» потеряла Левандовски вслед за Ямалем Флик объяснил поражение «Барселоны» от «Реал Сосьедада» «Крылья Советов» рассматривают двух тренеров Винисиус: «Анчелотти нашёл решение» Месси сделал заявление и раскрыл планы на будущее Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» Аморим рассказал, с чего начнёт работу в «Манчестер Юнайтед» Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена У Мбаппе есть претензия к Анчелотти
Спортивные новости
«Локомотив» вновь выиграл в КХЛ - на этот раз у «Спартака» Медведев добыл первую победу на Итоговом турнире АТР, одолев де Минаура Журова объяснила, от чего зависит возвращение России в олимпийскую семью Громова высказалась об успехе биатлонисток на лыжной гонке в Ханты-Мансийске Алькарас потерпел неожиданное поражение от Рууда на Итоговом турнире ATP Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Ноября
13:22 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» распустит вторую команду
13:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о стажировке в «Динамо»: «В футболе давным-давно всё придумано»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Динамо» остаётся одним из главных претендентов на призовые места»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «У Дзюбы половина России - враги»
12:39 · Россия. Премьер-лига
Семак сообщил хорошую новость по Глушенкову
12:30 · Россия. Премьер-лига
Малафеев отметил повышение конкуренции в РПЛ
12:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Тикнизяна: «Переговоры с «Локомотивом» ведутся»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Родригао оценил предстоящий матч с «Фенербахче»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Место «Крыльев» не соответствует их уровню»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Кордоба или Сперцян: В «Краснодаре» выбрали лучшего игрока месяца
11:50 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о матче «Зенита» против команды Моуринью
11:43 · Россия. Премьер-лига
Семак отреагировал на слова Дзюбы
11:38 · Россия. Премьер-лига
Родригао: «Зенит» сделает всё возможное, чтобы вернуть первое место»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Надо дать Станковичу возможность проявить себя»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Игра соперника строится на нейтрализации Тюкавина»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Романцев оценил игру «Спартака» при Станковиче
10:35 · Россия. Премьер-лига
Романцев предсказал чемпиона РПЛ - это не «Краснодар»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Абаев: «Агкацев достойно заменил Сафонова»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Игонин назвал неформального лидера «Зенита»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Орещук назвал трёх лучших футболистов РПЛ
09:46 · Россия. Премьер-лига
Абаев назвал две лучшие команды первого круга РПЛ - это не «Зенит» и «Спартак»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Магкеев: «Дзюба показывает, что может приносить пользу командам РПЛ»
09:26 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко назвал фактор, которого не хватает «Спартаку» для чемпионства
09:20 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Спартак» взял специалиста, понял, что за специалист, и попрощался с ним»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Талалаев выбрал команду, которая удивила его в первом круге РПЛ
Все новости