Семак сообщил хорошую новость по Глушенкову

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что атакующий полузащитник команды Максим Глушенков восстановился после травмы.

«Глушенков с нами полетит. Он начинает тренироваться в общей группе. Возможно, он получит какое-то игровое время. Сейчас думаем над этим», - передает слова специалиста Sport24.

Напомним, что Глушенков пропустил чуть больше месяца из-за повреждения задней поверхности бедра.

15 ноября «Зенит» проведет товарищеский поединок против стамбульского «Фенербахче». Встреча пройдет на стадионе в Стамбуле и начнется в 20:00 по московскому времени.