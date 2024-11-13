Малафеев отметил повышение конкуренции в РПЛ

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с журналистами высказался о титульной гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Конкуренция действительно усилена. Посмотрите на «Краснодар» и «Локомотив» - команды с мощными составами, которые серьезно усилились. Но «Зенит» сохраняет стабильность», - приводятся слова Вячеслава на страницах «Спорт-Экспресса».

В чемпионате России команды завершили первый круг. Лидером является «Краснодар», набравший 37 баллов. Вторым в турнирной таблице идет петербургский «Зенит» с 36 очками. Топ-3 замыкает московский «Локомотив», в активе которого 34 балла.