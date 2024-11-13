Агент Тикнизяна: «Переговоры с «Локомотивом» ведутся»

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал о переговорах с «железнодорожниками» о новом контракте.

«Переговоры ведутся. Больше добавить нечего. Как только официально все будет, то в клубе все скажут и объявят», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Срок действующего трудового соглашения между Тикнизяном и «железнодорожниками» истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в 19 поединках «Локомотива», записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.