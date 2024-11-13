Защитник «Зенита» Родригао оценил предстоящий матч с «Фенербахче»

Защитник петербургского «Зенита» Родригао дал комментарий о предстоящей товарищеской встрече против стамбульского «Фенербахче».

«Предыдущая игра с «Фенербахче» стала хорошей подготовкой к весенней части сезона. Это качественный соперник. Любая игра с ним будет хорошей подготовкой и хорошим стимулом», - передает слова бразильского футболиста «Чемпионат».

Поединок «Фенербахче» и «Зенита» запланирован на 15 ноября. Встреча состоится на стадионе в Стамбуле.

После первого круга Российской премьер-лиги команда Сергея Семака набрала 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.