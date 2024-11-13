Бышовец: «Место «Крыльев» не соответствует их уровню»

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о выступлении самарских «Крыльев Советов» в первой половине сезона РПЛ.
«Место «Крыльев» не соответствует их потенциалу и уровню. Не удалось заменить игроков, которые могли бы усилить. Думаю, во втором круге команда избавится от этих проблем», - передает слова Бышовца «Чемпионат».
После 15 проведенных туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 12 баллов и занимают 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч в Премьер-лиге подопечные Осинькина проведут на своем поле с грозненским «Ахматом». Игра состоится 24 ноября.
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