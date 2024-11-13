Кордоба или Сперцян: В «Краснодаре» выбрали лучшего игрока месяца

В «Краснодаре» объявили имя лучшего футболиста команды по итогам октября. В голосовании болельщиков одержал победу колумбийский центрфорвард Джон Кордоба. Бомбардир набрал 47,21 процента голосов.

Второе место занял полузащитник Эдуард Сперцян. Кандидатуру армянского хавбека поддержали 10,87%. Топ-3 замкнул вратарь Станислав Агкацев с 8,39%.

«Поздравляем Джона Кордобу и двух других призёров, желаем им побед в матчах РПЛ и Кубка России!» - говорится в публикации «быков».

В текущем сезоне чемпионата России Кордоба провел 11 поединков, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По итогам первого круга «быки» занимают первое место в таблице.