Семак высказался о матче «Зенита» против команды Моуринью

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече со стамбульским «Фенербахче», который тренирует португалец Жозе Моуринью.

«Сыграть против Моуринью интересно. Это один из самых титулованных и известных тренеров современной истории. Да и команда - одна из сильнейших в Турции», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Товарищеский поединок «Фенербахче» и «Зенита» пройдет на стадионе в Стамбуле 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

По итогам первого круга чемпионата России петербургская команда с 36 баллами занимает второе место в турнирной таблице.