Семак отреагировал на слова Дзюбы

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал критические высказывания нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в свой адрес.
«Все футболисты, которые играют, довольны. Те, кто не попадает в состав, обижаются. Это нормальная картина. Ничего страшного - переживём. Для всех хорошим не будешь», - приводит слова специалиста «Чемпионат».
Ранее Дзюба заявил, что не будет жать руку Семаку при личной встрече.
36-летний нападающий в текущем сезоне защищает цвета тольяттинского «Акрона». Артём принял участие в семи поединках, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
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