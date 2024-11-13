Родригао: «Зенит» сделает всё возможное, чтобы вернуть первое место»

Защитник петербургского «Зенита» Родригао высказался относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Мы проводим хороший сезон. Сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее первую строчку вернуть. Наша задача - побеждать в каждой игре, набирать максимум очков», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».
После 15 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака уступает лидирующему «Краснодару» всего одно очко. В следующем матче РПЛ «Зенит» на выезде встретится с «Оренбургом».
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