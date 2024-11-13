Романцев: «Надо дать Станковичу возможность проявить себя»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказал мнение о нынешнем наставнике «красно-белых» Деяне Станковиче.
«Мы должны с уважением отнестись к его действиям, даже к каким-то ошибкам. Ничего страшного, время покажет. Надо дать Станковичу возможность проявить себя», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Сербский специалист занял пост главного тренера «Спартака» перед стартом сезона-2024/2025. После 15 туров чемпионата России «народная команда» набрала 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от идущего первым «Краснодара» на девять очков.
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