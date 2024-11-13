Силкин: «Игра соперника строится на нейтрализации Тюкавина»

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре форварда команды Константина Тюкавина в текущем сезоне.
«Костя старается, но у него не всё получается. Первый год был сумасшедшим - он здорово играл, реализация была близка к стопроцентной. Теперь игра соперника строится на нейтрализации Тюкавина», - передает слова специалиста «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний нападающий провел 15 поединков, отметившись пятью забитыми мячами. По итогам первого круга чемпионата страны «Динамо» с 30 очками занимает первое место в турнирной таблице.
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