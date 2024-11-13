Романцев оценил игру «Спартака» при Станковиче

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игре «народной команды» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Спартак» потихонечку налаживает игру. Я всегда говорил, что тренер должен иметь минимум три года. Он должен разобраться с тем, что получил в наследство», - передает слова специалиста «Чемпионат».
После 15 туров чемпионата России московская команда набрала 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на девять очков. В следующем туре Премьер-лиги «красно-белые» на домашнем стадионе примут «Локомотив». Встреча состоится 23 ноября.
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