Романцев предсказал чемпиона РПЛ - это не «Краснодар»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказал свое мнение о чемпионской гонке РПЛ. Эксперт считает, что петербургский «Зенит» в очередной раз защитит свой титул.
«Чутьё мне подсказывает, что сезон будет таким, как в прошлом году. Борьба будет до конца, и в итоге «Зенит» будет первым. Я посмотрел игры, у «Зенита» объективно шансов больше», - передает слова специалиста «Чемпионат».
После 15 туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от идущего первым «Краснодара» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», в активе которого 34 балла.
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