Романцев предсказал чемпиона РПЛ - это не «Краснодар»

«Чутьё мне подсказывает, что сезон будет таким, как в прошлом году. Борьба будет до конца, и в итоге «Зенит» будет первым. Я посмотрел игры, у «Зенита» объективно шансов больше», - передает слова специалиста «Чемпионат».