Абаев: «Агкацев достойно заменил Сафонова»

Экс-голкипер столичного «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением об игре нынешнего первого номера «Краснодара» Станислава Агкацева.
«На последнем отрезке понравился Агкацев. Он достойно заменил Сафонова, очень здорово играл. Перспективы в Европе? Почему нет, если будет играть на таком уровне», - цитирует Абаева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне чемпионата России 22-летний вратарь сыграл 15 поединков, в которых пропустил семь мячей. После первого круга Премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 37 баллов и лидирует в турнирной таблице. «Быки» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко.
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