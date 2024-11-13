Игонин назвал неформального лидера «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о бразильском полузащитнике «сине-бело-голубых» Маркусе Венделе.
«Его можно назвать неформальным лидером, его качества позволяют делать результат. Если бы он за ещё добавил в работе в раздевалке, тогда бы это был лидер со всеми вытекающими», - приводит слова Игонина «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Вендел провел 13 поединков. 27-летний полузащитник записал на свой счет один забитый мяч и восемь результативных передач.
После 15 туров чемпионата страны петербургский клуб набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
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