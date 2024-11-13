Орещук назвал трёх лучших футболистов РПЛ

Экс спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук высказался об итогах первого круга Премьер-лиги.
«Батраков, Сперцян и Кордоба - это футболисты, которые сейчас лидеры в чемпионате. Разочарование? Может, Бакаев. Перейдя из «Зенита» в «Химки», ты должен быть лидером», - приводит слова Орещука «РБ Спорт».
Первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает «Краснодар», набравший 37 баллов. На второй строчке располагается петербургский «Зенит» с 36 очками. Тройку лучших команд первого круга замыкает московский «Локомотив». Подопечные Михаила Галактионова набрали 34 балла.
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