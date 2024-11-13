Орещук назвал трёх лучших футболистов РПЛ

«Батраков, Сперцян и Кордоба - это футболисты, которые сейчас лидеры в чемпионате. Разочарование? Может, Бакаев. Перейдя из «Зенита» в «Химки», ты должен быть лидером», - приводит слова Орещука «РБ Спорт».