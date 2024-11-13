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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаев назвал две лучшие команды первого круга РПЛ - это не «Зенит» и «Спартак»

13 Ноября 2024 • 09:46 Комментировать

Экс-голкипер столичного «Локомотива» Илья Абаев рассказал, какие команды считает лучшими по итогам первого круга Российской премьер-лиги.

«Лучшие команды первого круга РПЛ? «Краснодар». И понравилось, как выглядел «Локомотив», - передает слова Абаева «РБ Спорт».

После 15 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив располагается на первой позиции, имея в своем активе 37 баллов. «Железнодорожники» с 34 очками находятся на третьей строчке.

Добавим, что второе место занимает петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 36 баллов по итогам первого круга.

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Евро-Футбол.Ру,
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