Абаев назвал две лучшие команды первого круга РПЛ - это не «Зенит» и «Спартак»

Экс-голкипер столичного «Локомотива» Илья Абаев рассказал, какие команды считает лучшими по итогам первого круга Российской премьер-лиги.

«Лучшие команды первого круга РПЛ? «Краснодар». И понравилось, как выглядел «Локомотив», - передает слова Абаева «РБ Спорт».

После 15 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив располагается на первой позиции, имея в своем активе 37 баллов. «Железнодорожники» с 34 очками находятся на третьей строчке.

Добавим, что второе место занимает петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 36 баллов по итогам первого круга.