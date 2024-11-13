Магкеев: «Дзюба показывает, что может приносить пользу командам РПЛ»

Защитник Станислав Магкеев, выступающий в составе «Пари НН», высказался о выступлениях 36-летнего центрфорварда Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон» в текущем сезоне.

«Дзюба показывает, что может приносить пользу командам РПЛ. Мне хотелось бы, чтобы он побил рекорд Кержакова. Будет приятно, если он станет главным бомбардиром страны», - цитирует Legalbet Магкеева.

Напомним, что Дзюба присоединился к тольяттинскому коллективу на правах аренды. В нынешнем сезоне Премьер-лиги нападающий провел семь поединков за «Акрон», записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.

По итогам 15 туров чемпионата страны тольяттинская команда занимает девятое место в таблице.