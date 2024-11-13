Павлюченко назвал фактор, которого не хватает «Спартаку» для чемпионства

Бывший форвард столичного «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о перспективах «красно-белых» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Спартаку» не хватает стабильности. При всем уважении, если этого фактора команде не достает, то она и не будет бороться за чемпионство. За тройку, возможно, «Спартак» поборется», - цитирует Павлюченко «Спорт день за днём».
По итогам первого круга чемпионата России спартаковцы набрали 28 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на девять очков. В следующем туре РПЛ «народная команда» у себя дома примет «Локомотив».
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